Brinquedo ‘Espalha Brasa’ desaba e fere cinco adolescentes

Foto: Reprodução | Acidente ocorreu durante festejo em praça pública; duas meninas sofreram fraturas e passarão por cirurgia.

Oque era para ser uma noite de diversão terminou em pânico na cidade de São João da Fronteira, no sul do Piauí. Um brinquedo de parque de diversões desabou, por volta das 20h30, do último sábado (14), deixando pelo menos cinco adolescentes feridas. O acidente ocorreu na Praça da Matriz, onde acontecem os festejos tradicionais do município.

O equipamento envolvido é conhecido como “Espalha Brasa”, e segundo a Polícia Militar, a estrutura pode ter sido montada de forma incorreta, o que teria provocado a queda. A perícia deve confirmar as causas nos próximos dias.

As jovens feridas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri. Duas delas, de 11 e 14 anos, sofreram fraturas na região do fêmur e passarão por procedimentos cirúrgicos.

Outras três adolescentes tiveram apenas escoriações leves. Há a suspeita de que o número de vítimas possa ser maior, uma vez que outras pessoas também foram atendidas no hospital da própria cidade.

Dois operadores do brinquedo foram levados à Central de Flagrantes de Piripiri para prestar depoimento. O proprietário do parque de diversões, no entanto, ainda não foi localizado pela polícia, que continua em diligência para encontrá-lo.

As autoridades devem apurar se o parque tinha alvará de funcionamento, se os brinquedos passaram por vistoria técnica e se havia responsabilidade direta dos operadores no acidente. A prefeitura local ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

