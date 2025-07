Brinquedo se parte em parque deixando mais de 20 feridos; veja vídeo

O equipamento teve sua estrutura central rompida de forma inesperada | Reprodução

Um brinquedo giratório de grande porte, chamado “360 Graus”, desabou parcialmente durante o funcionamento, diante de dezenas de visitantes.

Um brinquedo giratório de grande porte, chamado “360 Graus”, desabou parcialmente durante o funcionamento, diante de dezenas de visitantes. O equipamento, que fica suspenso vários metros acima do chão, balançando para frente e para trás, teve sua estrutura central rompida de forma inesperada.

Apesar do susto, autoridades locais informaram que não houve registro de mortes, mas cerca de 23 pessoas ficaram feridas. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e, depois, levadas para hospitais próximos.

Um vídeo do momento do acidente viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o poste central do brinquedo se partindo ao meio enquanto ele operava normalmente, causando gritos de pânico entre as pessoas que estavam a bordo e no entorno.

As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do colapso e identificar possíveis falhas mecânicas, estruturais ou de manutenção.

