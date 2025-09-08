Bruna Marquezine sobre polêmica com Virginia: “Pix não caiu”

Atriz explicou motivo de não aparecer em registros do aniversário de João Guilherme, celebrado na fazenda Talismã em fevereiro

Bruna Marquezine falou pela primeira vez sobre os motivos de não ter aceitado ser filmada durante a celebração de aniversário do ex-namorado João Guilherme, realizada na fazenda Talismã.

Se você não se lembra dessa fofoca, vale um breve resumo: em fevereiro desse ano, Virginia ainda era casada com Zé Felipe e Bruna namorava João Guilherme.

Todos se reuniram na fazenda do sertanejo Leonardo em Goiás para comemorar o aniversário de 23 anos do ator.

Bruna Marquezine ausente dos stories de Virginia Fonseca

A ausência de Bruna nos famosos stories da influenciadora chamou atenção na época. A atriz também não compartilhou nenhum registro da celebração em suas próprias redes sociais.

Nesta sexta-feira (5/9), foi ao ar a entrevista de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel no talk show de Tatá Werneck, no Multishow, o Lady Night.

Ironizou o assunto

Durante uma dinâmica do programa, a apresentadora questionou o motivo de Bruna não ter permitido ser filmada no evento. “Porque você não deixou te filmarem na casa da Virginia?”, perguntou Tatá.

De forma bem-humorada, a atriz respondeu: “Porque o Pix não caiu”, arrancando risadas da plateia.

Fonte: Metrópoles/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/08:37:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...