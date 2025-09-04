Bruna Surfistinha fala sobre vício em drogas e perda de amizade
Ex-garota de programa diz que amizade terminou após a fama | (Reprodução/Instagram)
Raquel Pacheco relembra apoio de amiga durante luta contra drogas
Raquel Pacheco, 40, conhecida nacionalmente como Bruna Surfistinha, abriu o coração ao relembrar o período em que enfrentou o vício em cocaína. Em entrevista ao jornal Extra, ela destacou o papel fundamental de uma amiga durante esse momento delicado.
“Quando eu caí no fundo do poço por causa da cocaína, ela foi a única pessoa que não saiu de perto de mim, que não largou minha mão”, contou Raquel, referindo-se a Gabi, ex-companheira de profissão e grande amiga na época.
Gabi também atuava como garota de programa, mas deixou a prostituição antes de Raquel. Posteriormente, chegou a trabalhar com ela como secretária, recebendo uma porcentagem dos atendimentos feitos por Bruna.
No entanto, a amizade se desfez quando Raquel ganhou projeção nacional. Segundo ela, Gabi decidiu se afastar por medo de que sua antiga vida fosse descoberta pelos familiares.
“Nossa amizade acabou justamente quando comecei a aparecer na mídia. A Gabi começou a ficar com medo de os pais me verem na TV, me reconhecerem, questioná-la sobre mim. Ela não conseguiu lidar com isso, preferiu se afastar de mim. Demorei anos para entender isso, mas consegui. Sinto falta dela até hoje, mas sei que ela está bem”, declarou.
Raquel Pacheco ficou conhecida em 2005 após lançar um blog contando sua rotina como garota de programa. A história deu origem a livros e ao filme Bruna Surfistinha, estrelado por Deborah Secco.
Fonte: Splash/UOL/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/08:19:23
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com