Bruna Surfistinha fala sobre vício em drogas e perda de amizade

Ex-garota de programa diz que amizade terminou após a fama

Raquel Pacheco relembra apoio de amiga durante luta contra drogas

Raquel Pacheco, 40, conhecida nacionalmente como Bruna Surfistinha, abriu o coração ao relembrar o período em que enfrentou o vício em cocaína. Em entrevista ao jornal Extra, ela destacou o papel fundamental de uma amiga durante esse momento delicado.

“Quando eu caí no fundo do poço por causa da cocaína, ela foi a única pessoa que não saiu de perto de mim, que não largou minha mão”, contou Raquel, referindo-se a Gabi, ex-companheira de profissão e grande amiga na época.

Gabi também atuava como garota de programa, mas deixou a prostituição antes de Raquel. Posteriormente, chegou a trabalhar com ela como secretária, recebendo uma porcentagem dos atendimentos feitos por Bruna.

No entanto, a amizade se desfez quando Raquel ganhou projeção nacional. Segundo ela, Gabi decidiu se afastar por medo de que sua antiga vida fosse descoberta pelos familiares.

“Nossa amizade acabou justamente quando comecei a aparecer na mídia. A Gabi começou a ficar com medo de os pais me verem na TV, me reconhecerem, questioná-la sobre mim. Ela não conseguiu lidar com isso, preferiu se afastar de mim. Demorei anos para entender isso, mas consegui. Sinto falta dela até hoje, mas sei que ela está bem”, declarou.

Raquel Pacheco ficou conhecida em 2005 após lançar um blog contando sua rotina como garota de programa. A história deu origem a livros e ao filme Bruna Surfistinha, estrelado por Deborah Secco.

Fonte: Splash/UOL/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/08:19:23

