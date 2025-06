Bruno Henrique ‘destrói’ Chelsea em 3 minutos, Flamengo vira e encaminha classificação no Mundial de Clubes

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo sobre o Chelsea, na Filadélfia (EUA), pelo Mundial de Clubes David Ramos/Getty Images

Foi com emoção. Nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Flamengo largou atrás diante do Chelsea, pela 2ª rodada do grupo D do Mundial de Clubes, mas conseguiu uma virada épica no segundo tempo e venceu por 3 a 1.

O grande herói do Rubro-Negro foi Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo e foi responsável pelo gol de empate e também pela assistência para a virada, com tento marcado por Danilo. Cria da base do clube carioca, Wallace Yan, de 20 anos, fechou o placar.

Para o duelo, o técnico Filipe Luís fez três mudanças no time, com as entradas de Wesley e Danilo, na defesa, além de Gonzalo Plata no ataque.

E depois de 25 anos, um clube brasileiro voltou a fazer três gols em europeus. O último tinha sido o Vasco, nos anos 2000, quando venceu o Manchester United pelo mesmo placar, no Maracanã, no Mundial daquela ano, o primeiro organizado pela Fifa.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 6 pontos e encaminhou a sua classificação às oitavas de final do Mundial. E, inclusive, pode cravar a vaga ainda nesta sexta, sem entrar em campo.

Isso porque LAFC e Esperánce se enfrentam em Nashville, às 19h (de Brasília), em duelo que terá transmissão ao vivo pela CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+, e um empate entre as equipes, ou um triunfo dos tunisianos, já coloca o Flamengo na próxima fase.

A partida teve um público presente de 54.019 torcedores, o maior entre os jogos dos clubes brasileiros até o momento neste Mundial.

Como foi o jogo

O duelo começou com o Rubro-Negro pressionando os ingleses e dominando as ações no campo de ataque.

Porém, aos 13 minutos, veio o “balde de água fria”. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Léo Pereira escorou de cabeça, mas os Blues retomaram a posse e mandaram para o campo de ataque. Wesley tentou passe para Pulgar, mas errou, e Pedro Neto saiu livre em contra-ataque, batendo na saída de Rossi para abrir o placar e fazer 1 a 0.

O que o Flamengo precisa para ir às oitavas no Mundial de Clubes?

Após o placar ser aberto, o jogo ficou equilibrado, com chances para os dois lados. E mesmo tentando igualar o marcador, o Flamengo não teve sucesso e foi para o intervalo atrás no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Rubro-Negro desperdiçou um gol “feito” logo de cara. Após bobeada da defesa do Chelsea, Gerson saiu na cara do gol, finalizou, a bola desviou em Reece James e sobrou para Gonzalo Plata, que bateu muito mal, mandando pela linha de fundo.

Praticamente no lance seguinte, foi a vez dos cariocas bobearem na defesa. Após tiro de meta de Robert Sánchez, Léo Pereira tentou tirar, mas quase mandou contra a própria meta.

Mas logo em seguida ao “susto”, veio o gol de empate. E de Bruno Henrique, que havia acabado de entrar. Aos 16 minutos, Gerson cruzou no segundo pau, Plata ajeitou de cabeça, e o camisa 27 desviou para o gol para o 1 a 1.

Três minutos depois, com assistência do camisa 27, Danilo empurrou para o fundo das redes, e o Flamengo virou o placar para 2 a 1, de forma épica, na Filadélfia.

Aos 38, Wallace Yan, que entrou na vaga de Gerson, fechou o placar em 3 a 1, que fez o seu quinto gol como profissional, todos na temporada de 2025.

Classificação no grupo D do Mundial de Clubes:

Flamengo – 6 pontos

Chelsea – 3 pontos

LAFC – 0 pontos

Espérance – 0 pontos

Próximos jogos do Flamengo:

LAFC (N): 24/06, 22h (de Brasília) – Mundial de Clubes

Próximos jogos do Chelsea:

Espérance (N): 24/06, 22h (de Brasília) – Mundial de Clubes

Fonte: Espn e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/16:10:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...