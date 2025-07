Búfalos marajoaras: do sustento econômico ao laço afetivo no Pará

(Foto:Mateus Costa/Ascom SEDAP) – Maior produtor nacional de bubalinos, estado equilibra desenvolvimento da cadeia produtiva com preservação de tradições culturais

Com 680 mil cabeças, o Pará consolida-se como o maior criador de búfalos do Brasil, sendo o arquipélago do Marajó o coração dessa atividade. Municípios como Soure e Cachoeira do Arari revelam uma relação que transcende o econômico: animais batizados como “Alemão” e “Nenenzinho” tornam-se atrações turísticas e membros das famílias locais. Enquanto isso, o governo estadual, através da Sedap, promove o 4º Torneio Leiteiro e orienta produtores, respeitando a simbiose cultural entre marajoaras e bubalinos.

A veterinária Anelise Ramos, da Sedap, destaca casos emocionantes: “Há búfalos que nunca vão para o abate, vivendo 30 anos como parte da família”. A atividade movimenta 14 mil propriedades, sendo 72% de pequenos criadores, segundo a APCB. Com a COP30 no horizonte, o estado prepara-se para mostrar ao mundo essa produção sustentável que molda identidades.

