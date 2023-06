Bundada violenta: dançarina desloca braço de jovem no Pará

“Nota de esclarecimento! Informamos que todas as pessoas que sobem no palco, elas sobem de livre e espontânea vontade, ninguém é obrigado. Segundo: ele não quebrou o braço, ele deslocou e já está bem.” Se defendeu a funkeira.

O vídeo do momento da dança, viralizou nas redes sociais e mostra o momento exato em que o braço dele sai do lugar, logo o jovem foi socorrido por quem estava no local.

Tudo começou quando um jovem subiu ao palco para ganhar uma “surra de bunda” de uma dançarina identificada como Camila Silva, atração muito esperada durante o show da DJ Meury. Porém, a felicidade do rapaz durou apenas alguns segundos. Durante a performance, um movimento mal executado da artista acabou deslocando o braço do jovem.

Uma bundada violenta quase terminou em tragédia neste final de semana durante um show de funk da DJ Meury realizado no último sábado em Monte Alegre, na região oeste do Pará.

O vídeo do momento da dança mostra o momento exato em que o braço dele sai do lugar

You May Also Like