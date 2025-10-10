Buraco em calçada que ‘engoliu’ jovem em Manaus foi causado por vazamento de esgoto, dizem moradores

Dois motociclistas que passava pelo local pararam para ajudar a vítima. Não há informações sobre o estado de saúde dele. — Foto: Reprodução

Imagens de segurança registraram o momento em que o pedestre caiu na quinta-feira (9).

O buraco que se abriu em uma calçada na Zona Oeste de Manaus e ‘engoliu’ um jovem que passava no local, na quinta-feira (9), foi provocado por um vazamento de esgoto em uma casa próxima, segundo moradores da região.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o acidente acontece. Veja o vídeo acima.

À Rede Amazônica, moradores da rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, relataram que uma caixa de esgoto estava vazando e acabou encharcando o solo. Com o acúmulo de água, o barro cedeu e abriu o buraco no momento em que estudantes saíam de uma escola da região.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que equipes estão substituindo a antiga tubulação por manilhas mais modernas e resistentes para garantir a eficiência do sistema de drenagem. O órgão também informou que uma ligação clandestina de esgoto foi identificada.

“Durante a vistoria técnica, foi identificada uma ligação clandestina de esgoto conectada de forma irregular à galeria de drenagem, estrutura destinada apenas ao escoamento de águas pluviais. O contato com resíduos orgânicos acelera a decomposição dos tubos, comprometendo o sistema e provocando erosões como a registrada no local”, diz trecho da nota.

A concessionária Águas de Manaus desmentiu a versão dada pelos moradores e informou que não há rede de esgoto no local onde ocorreu o acidente.

“A empresa reforça que não há relação do sinistro com nenhum serviço da concessionária”, conclui a nota.

O acidente

As imagens do acidente mostram o pedestre caminhando pela calçada quando o chão desaba de repente. Ele desaparece no buraco, enquanto dois motociclistas que passavam pelo local param para ajudar.

Segundo a Prefeitura de Manaus, o pedestre sofreu apenas arranhões nos braços e passa bem.

A Polícia Militar informou que foi acionada após o incidente, mas, quando os agentes chegaram, o homem já havia sido retirado do local. A área foi isolada para evitar novos acidentes.

