Cabeleireira de 40 anos é encontrada morta e com as pernas amarradas

Uma cabeleireira de 40 anos foi encontrada morta em seu apartamento em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O corpo da vítima, identificada como Lindsey Rodrigues, apresentava as pernas amarradas e a cabeça coberta. A família de Lindsey foi quem encontrou o corpo na última segunda-feira (26), três dias após o último contato com a vítima.

O cadáver foi encontrado no chão, com as pernas amarradas por um cadarço de tênis e a cabeça coberta por cobertores.

A Polícia Civil, responsável pelas investigações, suspeita que a cabeleireira tenha sido asfixiada, devido aos múltiplos ferimentos encontrados em sua região do pescoço. Além disso, os investigadores acreditam que tenha ocorrido uma luta corporal antes da morte, pois foram encontrados vestígios de sangue no apartamento.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém. A polícia solicitou a perícia no local do crime, enquanto o corpo de Lindsey Rodrigues foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização da necropsia, conforme informado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Até o momento, o autor do crime ainda não foi identificado.

