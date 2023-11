Cabelo arrepiado e dedo coçando: especialista explica sinais que antecederam morte de guia atingido por raio no Rio

‘Pouco antes de um raio cair no lugar, é criado um campo elétrico muito intenso na região’, afirma o coordenador do grupo de eletricidade atmosférica do INPE.

A tempestade de raios mais forte já registrada no Rio de Janeiro assustou a cidade e fez uma vítima no topo da Pedra da Gávea: Leilson Souza, um guia turístico de 36 anos. Ele foi atingido por um raio no último domingo (19) na Zona Sul do Rio.

Antes da queda do raio, turistas que estavam no grupo liderado por Leilson relataram ter sentido alguns sinais estranhos (veja a reportagem em vídeo acima).

“Dois colegas lá falaram que o cabelo dele estava arrepiado. Eu também senti meu dedo coçando bastante e, quando a gente se aproximou do topo, ouvimos um barulho de energia”, relata o empresário Paulo Eduardo Santos.

E o especialista Osmar Pinto Júnior, coordenador do grupo de eletricidade atmosférica do INPE, explica a sensação: “Pouco antes de um raio cair no lugar, é criado um campo elétrico muito intenso na região e esse campo elétrico faz a pele formigar, faz os cabelos ficarem arrepiados. Quando acontece isso, a pessoa está na iminência de ser atingida por um raio”.

Karlla Araújo, a esposa de Paulo, gravou o momento em que o guia se sentou na ponta da pedra, chamada de cadeirinha. Segundos depois, o raio caiu.

“Na hora eu senti um choque na minha mão, mas aí no mesmo tanto, ele já fala: ‘O cara morreu’. E aí que eu entendo o que está acontecendo, aí eu desliguei o telefone e já estou no desespero total”, relembra a empresária.

Na reportagem em vídeo (acima), você conhece a história de Leilson e entende, em detalhes, o que aconteceu com ele no dia em que foi atingido pelo raio.

Leia Também:

Vídeo! Turista grava momento em que raio cai e mata guia durante passeio

Fonte: Fantástico / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2023/09:09:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...