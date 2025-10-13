Cabo da PM de Uruará é preso em Mato Grosso por não pagamento de pensão alimentícia

Foto:Reprodução | Um cabo da Polícia Militar, lotado no município de Uruará, no sudoeste do Pará, foi preso em Guarantã do Norte, no estado do Mato Grosso, por não pagamento de pensão alimentícia.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o policial havia deixado Uruará logo após a Justiça local expedir, no dia 9 de maio de 2025, o mandado de prisão contra ele.

Na época em que a decisão judicial foi emitida, a dívida somava R$ 29.493,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), referente a várias mensalidades não pagas da pensão destinada às duas filhas gêmeas do militar, de 3 anos de idade. O processo tramita na Vara Única de Uruará, vinculada ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Em nota enviada ao site Gazeta Real no dia 29 de maio deste ano, o policial negou a existência de débito referente à pensão.

“Nunca existiu pensão atrasada. Essa mulher sempre agiu de má-fé para me prejudicar e se recusa a fazer o exame de DNA no Fórum. Mesmo assim, nunca deixou de receber. Todos os meses são pagos. Não existe pensão atrasada”, afirmou o cabo da PM à época.

