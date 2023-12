Cabo da PM é morto baleado pela própria arma no PA; suspeito é ex-companheiro da esposa que interrompeu jantar em família

O policial Antonio Ítalo Alves de Sousa, de 39 anos, estava de folga na casa da sogra, quando foi morto. Momentos depois, Renato Teixeira dos Reis foi preso em flagrante.

Um cabo da Polícia Militar foi assassinado durante um jantar em família em Paragominas, no sudeste do Pará. Os tiros foram disparado pela arma do próprio policial. O suspeito é o ex-companheiro da esposa da vítima, que foi preso em flagrante.

O policial Antonio Ítalo Alves de Souza, de 39 anos, estava de folga. O crime foi no começo da madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Jardim Bela Vista.

De acordo com informações da Polícia Civil, o cabo da PM estava aqui na casa da sogra com a esposa, quando o ex-companheiro dela chegou ao local alegando que queria buscar a filha. Houve discussão.

Ainda segundo a Polícia Civil, os dois entraram em luta corporal, quando o homem toma a arma do policial e dispara várias vezes até descarregar todas as munições. A sogra, a esposa e a enteada presenciaram o crime.

Antonio Ítalo Alves de Sousa era de Teresina, no Piauí, e estava lotado no 19º Batalhão de Polícia Militar de Paragominas.

Momentos depois do homicídio, policiais militares fizeram buscas e conseguiram prender em flagrante o apontado como autor do crime. Renato Teixeira dos Reis estava na casa da família no bairro Cidade Nova. Ele foi apresentado na delegacia.

O corpo do policial Antonio Ítalo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas e deve ser levado para o estado do Piauí, onde mora a família dele.

