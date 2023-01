Cabo da PM é preso após quebrar medida protetiva e atirar contra atual da ex-companheira, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso deve ser apurado pelas autoridades policiais competentes. (Com informações Blog do Pião/Foto: Júnior Pião).

Na manhã de quarta-feira (25), o cabo do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), Edersson Silva Cardoso (foto ao meio), de 38 anos, foi detido após ter tentado contra a vida do atual namorado da sua ex-companheira. O fato teria ocorrido em uma residência situada no bairro Nova República, em Santarém.

You May Also Like