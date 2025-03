Caças da Coreia do Sul laçam bombas em área civil do próprio país por engano

Caça estadunidense chegou a perseguir avião (Aijaz Rahi/Associated Press)

Oito bombas foram lançadas após um piloto ter inserido coordenadas erradas nas aeronaves.

A força aérea sul-coreana informou que caças lançaram acidentalmente oito bombas em uma área civil durante exercícios militares nesta quinta-feira (6). Segundo as autoridades, o número de feridos variam entre oito e 15 pessoas, algumas delas apresentando estado grave.Um militar sul-coreano, que optou por não se identificar, relatou que o acidente ocorreu após um piloto inserir coordenadas incorretas. Segundo o oficial, os dois jatos lançaram quatro bombas cada, sendo que todas elas foram detonadas.

As bombas de identificação MK-82, pesavam 225 quilos e foram lançadas por dois caças KF-16. Os projeteis caíram fora da área de treinamento e danificaram três casas e uma igreja em Pocheon, a 40 quilômetros de Seul, próximo à fronteira com a Coreia do Norte.

“Lamentamos os danos causados pelo lançamento acidental anormal e desejamos aos feridos uma rápida recuperação”, disse a Força Aérea em comunicado.

Um comitê para investigar o ocorrido e avaliar a escala dos danos causados à área civil durante os exercícios militares será criado em conjunto com o Exército.

As autoridades suspenderam os exercícios de tiro real até que houvesse uma compreensão clara sobre o que causou o erro, mas disse que o caso não afetaria os principais exercícios militares conjuntos anuais da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, com início marcado para a próxima segunda-feira (10)O prefeito de Pocheon, Paek Young-hyun, solicitou que os exercícios militares sejam suspensos na cidade até que medidas confiáveis sejam implementadas para evitar novos acidentes. A cidade fornece três grandes campos de tiro para os militares sul-coreanos e americanos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/09:40:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...