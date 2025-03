Caças Gripen são vistos pousando em rodovia e no meio do público

(Foto: Reprodução) – Um exercício militar na Tailândia chamou a atenção do público local quando caças Gripen foram vistos pousando em rodovias próximas de suas casas.

O treinamento, chamado Gripen Road, foi realizado pela Real Força Aérea da Tailândia (RTAF) com o objetivo de aprimorar as habilidades dos pilotos na operação do caça sueco em ambientes incomuns.

Por ter a capacidade de operar em pistas curtas, necessitando apenas de uma estrada com 16 metros de largura por 500 metros de extensão, o Gripen operou no interior da Tailândia sem dificuldades.

O cenário é bem diferente de uma base aérea convencional, com algumas casas ao redor, várias árvores e até postes de energia na beira da rodovia. No entanto, foram necessárias poucas adaptações para que o JAS-39C Gripen pousasse e decolasse com segurança.

Atualmente, a RTAF conta com 11 caças Gripen, dos modelos C e D, e pretende adquirir mais aeronaves de combate em breve, possivelmente o Gripen NG, versão já utilizada pela Força Aérea Brasileira. Um dos motivos deste exercício seria avaliar a capacidade atual do caça e compara-lá com a da nova geração.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas próximas à rodovia, acompanhando com entusiasmo a operação do caça:

Fonte: Carlos Martins – Aeroin e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2025/16:26:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...