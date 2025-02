Cachorro caramelo invade jornal (Foto: Reprodução)

Cena inusitada aconteceu durante a transmissão ao vivo do Plantão Alagoas, na última sexta-feira (7/2).

Uma situação inusitada marcou a transmissão ao vivo do Plantão Alagoas, da TV Ponta Verde, afiliada do SBT, na última sexta-feira (7/2). Durante o programa, o apresentador Fábio Araújo foi surpreendido por um cachorro caramelo que começou a cruzar com sua perna enquanto ele interagia com o animal.

O momento aconteceu quando Fábio apresentava um segmento em que os telespectadores sugeriam nomes para o cão nas redes sociais. O apresentador brincou: “Vem pra cá ler com o tio Fábio”, enquanto acariciava o pet. No entanto, ao se levantar para iniciar o quadro Plateia Digital, o cachorro protagonizou a cena inesperada.

A equipe do jornal caiu na risada e Fábio reagiu com bom humor: “Que que é isso aqui? Mas rapaz, agora não! Deixa para mais tarde! Tem criança que está assistindo”. Tentando retomar o controle da situação, o jornalista pediu ajuda: “Leva o caramelo daqui! Leva o caramelo! Tira o caramelo do estúdio! Vai pra lá, caramelo! Deixa o tio Fábio trabalhar. Pelo amor de Deus. Vai pra lá! Segura o caramelo”.

Cachorro caramelo invade jornal e tenta ‘cruzar’ com perna do apresentador ao vivo; vídeo Leia mais https://t.co/esnzivDUWz pic.twitter.com/tmGQ7QlC3l — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 10, 2025

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/09:57:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...