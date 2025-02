Cachorro causa acidente e duas pessoas ficam feridas no Pará

Foto: Reprodução | O condutor e a passageira da motocicleta ficaram feridos, sendo socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um cachorro passou na frente de uma motocicleta causando acidente de trânsito na Travessa Mauriti, bairro do Marco, na manhã desta quarta-feira (19). O condutor e a passageira da motocicleta ficaram feridos, sendo socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Belém, capital paraense.

Um vídeo mostra as vítimas na via sendo socorridas por agentes do Samu, viaturas da Polícia Militar no local para dar apoio até a finalização dos primeiros socorros, e muitos curiosos no entorno do acidente.

Não há informações sobre como está o cachorro, se tem tutor, ou a motivação para atravessar repentinamente.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/02/2025/09:47:57

