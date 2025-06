Cachorro fiel denuncia silêncio e leva polícia ao corpo da tutora

O homem confessou o feminicídio e alegou que estava bêbado – (Foto:Reprodução).

Rosilda Flausina de Jesus Santos, de 49 anos, foi assassinada a facadas no último fim de semana, em Goiânia. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, de 64 anos, que confessou o crime à Polícia Civil. Ele foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio.

O corpo da vítima foi encontrado após vizinhos desconfiarem do comportamento do cachorro de Rosilda, que passou horas em frente à casa do suspeito. Segundo relatos, o animal era muito apegado à tutora e não costumava se afastar dela, o que levantou suspeitas de que algo grave pudesse ter acontecido.

De acordo com as investigações, Rosilda e o suspeito tiveram um relacionamento de aproximadamente um ano e meio e estavam separados há cerca de um mês. Vizinhos relataram ter ouvido uma discussão entre os dois na noite de sexta-feira (6). Desde então, a vítima não foi mais vista.

A Polícia Militar foi acionada e, ao entrar na residência, encontrou o corpo de Rosilda com diversas perfurações provocadas por faca. O ex-companheiro, que estava no imóvel, foi detido no local.

Durante depoimento, o homem alegou ter ingerido bebida alcoólica e disse não se lembrar claramente do que ocorreu. Segundo ele, Rosilda teria ido até o bar onde ele costuma frequentar e depois o acompanhado até sua casa, onde o crime aconteceu. Questionado sobre a motivação, o suspeito apenas afirmou que estava embriagado.

A delegada Gabriela Adas, responsável pelo caso, confirmou que o homem confessou o assassinato e que responderá por feminicídio. A investigação agora busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime, o que poderá influenciar no curso do processo.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. Familiares informaram à polícia que, apesar do término recente, Rosilda ainda mantinha contato com o ex-companheiro. O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e aguardando os laudos periciais para concluir o inquérito.

