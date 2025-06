Cadela é atropelada por carro do Detran em Itaituba e caso gera comoção

Foto: Reprodução | Animal de estimação foi atingido em frente a uma escola; motorista pediu desculpas à família.

Por volta das 16h09 deste sábado, 28 de junho de 2025, um veículo do Departamento de Trânsito (Detran) atropelou uma cadela de nome Nina, na 7ª Rua, em frente à Escola Arco-Íris, no bairro Perpétuo Socorro, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Imagens que circulam nas redes sociais e têm mais de três minutos mostram que o animal havia saído de casa momentos antes do atropelamento. Segundo os donos, a cadela era acostumada a circular pela rua, que tem pouco fluxo de veículos. Ela não era um animal de rua.

De acordo com testemunhas, o veículo do Detran seguia pela 7ª Rua em direção à BR-230 e atingiu a cadela ao passar sobre um quebra-molas. Os tutores, ao presenciarem a cena, ficaram desesperados e indignados, principalmente pelo fato de o condutor não ter retornado ao local para prestar apoio.

A equipe de reportagem entrou em contato com o chefe de operações do órgão, que afirmou não ter conhecimento do caso até então, mas garantiu que tomaria as providências cabíveis.

Horas após o ocorrido, conforme relato da proprietária do animal, o motorista — que é morador da mesma rua — foi até a residência da família, pediu perdão pelo ocorrido e afirmou que não teve culpa, explicando que não pôde retornar no momento do acidente. Mesmo assim, lamentou a situação e reforçou o pedido de desculpas.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e levantou novamente o debate sobre responsabilidade no trânsito, inclusive em áreas com presença de animais domésticos.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2025/07:01:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...