Cadela morre após ataque de pit bulls em Novo Progresso

Foto: Ilustrativa | Uma cadela morreu depois de ser atacada por três cães da raça Pit Bull na tarde de quinta-feira, (18), em Novo Progresso.

O caso aconteceu por volta das 14h, no bairro Central. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, uma mulher chegava à casa do irmão, que está doente, quando foi orientada por uma vizinha que mora logo a frente, a não entrar, pois os cães estavam soltos , e haviam acabado de atacar e matar a cadela dentro do próprio quintal. A Polícia Militar foi chamada, mas a proprietária dos pit bulls não abriu a casa. Conforme o registro, ela mora na Rua do Clube da PM, onde pode ser facilmente identificada pelos vizinhos.

A ocorrência foi registrada como dano civil e servirá apenas para os devidos fins legais.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Ascom PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/11:46:48

