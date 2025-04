Cães são abandonados no bairro da Saudade, em Castanhal

Os cães aparecem presos dentro de uma casa em situação precária | Reprodução/Redes Sociais

Moradores da região e ativistas dos direitos dos animais estão buscando formas de realizar a denúncia e obter ajuda para a liberação dos cães.

Na localidade do Bairro Saudade 1, em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém, cães estão em situação de confinamento em uma casa. O imóvel está situado na Rua Tenente Conor de Oliveira, uma via que fica logo após o ponto de referência do “Ponto da Picanha”.

Um vídeo feito por moradores revela dois cães confinados em uma casa, onde é possível ver mato alto, estruturas metálicas enferrujadas e lixo espalhado pelo chão, evidenciando sinais de abandono. O portão da residência está fechado com um cadeado.

Este caso também chama a atenção para a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que trata dos crimes ambientais no Brasil. O artigo 32 dessa lei estabelece que é crime maltratar animais, com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.

Essa legislação é uma das ferramentas utilizadas para proteger os animais contra abusos e maus-tratos, e a situação descrita se enquadra nessa classificação. Denúncias podem ser feitas diretamente às autoridades locais, como a Polícia Militar ou delegacias, para que medidas sejam tomadas.

Como denunciar maus-tratos a animais

Acione a Polícia Militar pelo número de emergência 190.

