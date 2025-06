Cães são atropelados por carro em Itaituba (PA)

Foto:Reprodução | O motorista não parou para prestar socorro após o atropelamento e o caso gerou indignação nas redes sociais.

Na manhã desta terça-feira (24), por volta das 9h, três cães foram atropelados por um carro em frente a um pet shop localizado no bairro Campo Belo, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O motorista não parou para prestar socorro após o atropelamento, e o caso gerou indignação nas redes sociais.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que os cães, que estavam soltos na rua, foram atingidos pelo veículo. Apesar da proximidade com o pet shop, os animais não estavam sob os cuidados do local.

Um dos funcionários do estabelecimento saiu rapidamente para tentar socorrer os cães. Apenas um deles foi atendido, enquanto os outros dois fugiram do local, aparentemente por causa das dores causadas pelos ferimentos. Testemunhas relataram que um dos animais foi atingido na cabeça e outro teve as patas quebradas.

Até o momento, os tutores dos cães ainda não foram identificados. O motorista responsável pelo atropelamento deixou o local sem prestar ajuda, o que configura crime de omissão de socorro segundo a legislação brasileira.

VEJA VÍDEO:

Fonte: estadodoparaonline e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/18:18:34

