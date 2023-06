Caetano Veloso é convidado por papa Francisco para evento no Vaticano

A ocasião é a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que acontece no dia 23 de junho na Capela Sistina – (Foto:© Getty)

O papa Francisco convidou o músico brasileiro Caetano Veloso para um evento no Vaticano. A ocasião é a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que acontece no dia 23 de junho na Capela Sistina.

Ainda que o convite tenha sido confirmado pela assessoria do cantor à imprensa, Caetano ainda não respondeu ao convite da autoridade. Na data, ele tem um show marcado em Paris na França, como parte de sua turnê.

O artista estará na Itália no dia 27 de junho, quatro dias depois do evento, quando se apresenta na cidade de Roma.

Caetano Veloso no momento trabalha na parte internacional da turnê “Meu Coco”, que divulga o disco homônimo de 2021. Ele já se apresentou em países como a Argentina, o Chile e o Uruguai, e agora percorre a seção europeia da viagem.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/08:05:40

Notícias gratuitas no celular1

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...