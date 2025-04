Caiado se lança pré-candidato à Presidência pelo União Brasil em evento em Salvador — Foto: Malu Vieira/g1 BA

Governador de Goiás reuniu políticos e apoiadores nesta sexta-feira (4), no Centro de Convenções da capital baiana.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou nesta sexta-feira (4) sua pré-candidatura para a presidência da República nas eleições de 2026.

Caiado fez o anúncio de sua pré-candidatura em conversa com jornalistas, antes da cerimônia em Salvador para recebimento do título “Cidadão Baiano e Comenda 2 de Julho”.

“Nosso assunto aqui é lançar à pré-candidatura, levar essa prévia junto a população brasileira. Esse é o motivo da decisão do União Brasil em poder caminhar, com tempo, para que as pessoas nos conheçam. Quem conhece o governo de Caiado, vota em Caiado”, disse o governador de Goiás.

Estiveram no evento políticos como o senador Sergio Moro (União Brasil), ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-juiz federal na Lava Jato, e os prefeito e ex-prefeito de Salvador, Bruno Reis e ACM Neto. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil), também esteve presente e prestou apoio a Caiado.

Ronaldo Caiado tem 75 anos, é formado em medicina, e ocupa o cargo de governador de Goiás desde 2019. Antes, já ocupou os cargos de senador e deputado federal por cinco mandatos. Ele nasceu em Anápolis, cidade a 55 km de Goiânia, e faz parte de uma família de produtores rurais que tem forte atuação política no estado.

