Caio Bonfim celebra medalhas no Mundial e reflete sobre legado: ‘lutar para talentos terem oportunidades’

Caio Bonfim conquista ouro inédito no Mundial de Atletismo — Foto: Fernanda Paradizo/CBAt

Maior medalhista do Brasil em campeonatos mundiais, Caio conta os desafios da marcha, a rotina de treino e o apoio da família em entrevista ao CBN Esportes.

Caio Bonfim se consagrou como um dos maiores nomes da marcha atlética brasileira. No Mundial de Atletismo em Tóquio, conquistou a prata nos 35 km e o ouro nos 20 km – que se somam à prata nos 20km da Olimpíada de Paris.

Ao CBN Esportes, o atleta detalhou a intensidade das provas, que exigem técnica, resistência e atenção constante para não cometer penalizações.

“A marcha atlética não permite fase aérea, e cada movimento é fiscalizado. É um desafio físico e mental enorme”, explicou.

Mesmo assim, Caio segue buscando novas marcas. Em conversa com Carlos Eduardo Eboli e Patrícia Julianelli, o atleta explica por que decidiu disputar os 35km no Mundial, além dos 20km – especialidade dele:

“E eu falei para o presidente da Confederação, que é um ex-atleta: ‘você já teve aquela prova que ficou vendo de fora e se arrependeu por não estar lá dentro? Eu acho que eu vou ter esse sentimento se assistir lá fora. Eu ainda não acertei os 35km, mas é porque é uma prova muito nova. Eu precisava de um tempinho, eu não sou bom assim de primeira. Eu tenho chance, eu queria que vocês acreditassem’. E eles acreditaram (…)”, contou.

“Fazer os 35 km uma semana antes do 20 km foi um desafio enorme. Tive apoio da equipe técnica e do Comitê Olímpico para me recuperar e estar pronto para a prova principal”

Conquistas em família

O apoio da família foi decisivo para carreira de Caio Bonfim. O pai, João Sena, e a mãe, Gianette Bonfim, campeã internacional de marcha, formam um trio técnico que acompanha o atleta desde os primeiros treinos.

“Meu pai percebeu meu potencial, minha mãe trouxe conhecimento técnico, e juntos me ajudaram a chegar onde estou”, disse.

Sobre legado, Caio reflete a responsabilidade de ser referência para a modalidade no Brasil.

“Meu trabalho só estará completo quando uma nova geração conseguir resultados parecidos. Temos muito talento aqui, e é preciso dar oportunidades para que esses atletas se mostrem ao mundo”, afirmou.

