Caixa abre inscrições para o Programa de Estágio 2025 no Pará

Programa oferece vagas de estágio em todo o Brasil, com bolsa-auxílio, auxílio-transporte e formação prática em ambiente corporativo | (Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Oportunidade para estudantes do ensino médio, técnico e superior em diversas áreas e cidades do país.

A Caixa Econômica Federal lançou seu novo programa de Estágio, voltado a estudantes do ensino médio, técnico e superior.

As inscrições estarão abertas entre os dias 12 de maio e 5 de junho de 2025. Os interessados devem acessar o portal Super Estágios, que conduz o processo seletivo da instituição.

Quem pode participar

O programa contempla vagas para estudantes:

Do ensino médio;

Do ensino técnico (nas modalidades integrado, concomitante ou subsequente ao ensino médio);

Do ensino superior, em áreas estratégicas como:

Direito

Arquitetura

Engenharias (diversas especialidades)

Economia

Tecnologia da Informação (desenvolvimento, infraestrutura, segurança)

Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais ou Políticas)

As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades do Brasil.

Requisitos

Para participar, o estudante deve:

Ter no mínimo 16 anos completos na data da inscrição;

Estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

Atender aos critérios de período ou semestre exigidos para cada curso, conforme especificado no edital.

Carga horária e benefícios

A jornada de estágio segue a Lei nº 11.788/2008, variando entre 4 e 6 horas diárias (20 a 30 horas semanais), permitindo conciliação com os estudos.

Os estagiários recebem:

Bolsa-auxílio:

Ensino médio e técnico: entre R$ 500,00 e R$ 800,00

Ensino superior: entre R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00

(valores aproximados, sujeitos à confirmação no edital oficial)

Auxílio-transporte: R$ 130,00 mensais

Seguro contra acidentes pessoais

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online pelo portal Super Estágios. O link para o formulário e o edital completo estarão disponíveis durante o período de inscrição.

É essencial que o candidato leia atentamente o edital, confira todos os requisitos da vaga desejada, atualize seus dados e providencie a documentação exigida.

Fonte: G1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2025/07:46:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...