Caixa e Governo Federal disponibilizam mais de 2 milhões para pequenos produtores rurais

“Estamos falando de geração de emprego, de renda e, acima de tudo, de dignidade”, Jader Filho. (Foto:Divulgação: CAIXA)

Foram assinados nesta segunda (07/07) em Soure (PA), 200 contratos com produtores de negócios de mão de obra familiar com destinação de microcrédito para melhorias das condições de trabalho.

Em parceria do Governo Federal com a Caixa Econômica, 2,4 milhões em crédito serão disponibilizados para moradores da Ilha do Marajó.

Chamado de Microcrédito Produtivo Rural, os beneficiários serão os participantes do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar do tipo B, também conhecido como “Pronaf B” que incluem pessoas que enquadradas no grupo de agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, que receberam no máximo R$ 50.000 nos últimos 12 meses anteriores à solicitação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAF), sem contar outros benefícios federais, como o bolsa família.

Durante o evento de lançamento (07/07), o ministro das Cidades Jader Filho ressaltou a importância do microcrédito para o desenvolvimento social e econômico da região: “Estamos falando de geração de emprego, de renda e, acima de tudo, de dignidade. É uma política pública que chega na ponta, promovendo inclusão produtiva e melhorando de forma concreta a qualidade de vida dessas pessoas”.

Para o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o Pronaf B é uma oportunidade com capacidade de transformar o cenário brasileiro, diminuindo as diferenças sociais no país. Celso Sabino, ministro do Turismo, ressaltou os esforços do Governo Federal em iniciativas de fortalecimento social e econômico das comunidades tradicionais, exaltando as condições benéficas para as famílias, os pequenos produtores, e os trabalhadores rurais em adquirir materiais e equipamentos para auxiliar e melhorar as próprias produções.

Para os beneficiários, o microcrédito já traz esperança de melhorias na produtividade e planos para o futuro e maior automatização dos processos.

Pronaf B e Conquista Mais

O Microcrédito Produtivo Rural compõe o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e é mais uma iniciativa do projeto Conquista Mais, para a geração de renda e crédito para empreendedores sejam eles produtores rurais que compõem as unidades familiares até pescadores, extrativistas e comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Lançado primeiro na região Norte em 2024, o Conquista Mais visa estimular a mão de obra familiar.

