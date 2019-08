Caixa seleciona estagiários do curso de Direito

(Foto:Akira Onuma/O Liberal)-Salário é de R$ 1 mil mais auxílio transporte de R$ 130, em jornada de cinco horas diárias

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai preencher vagas para estagiários do curso de Direito, por meio de um processo seletivo, com salário de R$ 1 mil mais auxílio transporte de R$ 130, em jornada de trabalho de cinco horas diárias. Para concorrer, o aluno precisa estar cursando entre o 5º e o 7º semestre da faculdade e possuir idade mínima de 18 anos no momento da contratação. O vínculo será de, no mínimo, seis meses, e os interessados podem se inscrever até o dia 5 de dezembro, pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). Os selecionados farão uma prova online.

Além desta seleção, a Caixa também realiza um processo seletivo para preencher vagas de estágio para estudantes de cursos de níveis médio e técnico. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de outubro, também pelo site do Ciee. Quem for selecionado vai receber um salário de R$ 400 para jornada de quatro horas diárias ou de R$ 500 para jornada de cinco horas, além do auxílio transporte de R$ 130.

Poderão participar deste certame os estudantes do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou técnicos em Administração, em Administração Integrado ao Ensino Médio, em Finanças Integrado ao Ensino Médio, em Secretariado integrado ao Ensino Médio, em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio e em Segurança do Trabalho.

Para concorrer a uma das vagas, o estudante precisa ter idade mínima de 16 anos e estudar nos turnos matutino ou noturno. Os alunos de curso técnico deverão estar entre o 1º e o penúltimo semestre de seu curso, enquanto os do ensino médio ou EJA precisam estar cursando o 1º ou o 2º ano. Os candidatos precisam ter disponibilidade para cumprir pelo menos um semestre letivo.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...