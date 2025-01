Calendário Bolsa Família 2025: veja pagamentos em janeiro

Foto: Reprodução | Os valores serão disponibilizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

Os pagamentos terão início no dia 20 de janeiro de 2025, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A data exata do pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS) —que pode ser visto no cartão do programa (veja o calendário abaixo).

Os valores serão disponibilizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. À exceção acontece no mês de dezembro, quando os pagamentos serão iniciados no dia 10 e se encerram antes do Natal.

Calendário do Bolsa Família em janeiro de 2025

Final do NIS: 1 – 20 de janeiro;

Final do NIS: 2 – 21 de janeiro;

Final do NIS: 3 – 22 de janeiro;

Final do NIS: 4 – 23 de janeiro;

Final do NIS: 5 – 24 de janeiro;

Final do NIS: 6 – 27 de janeiro;

Final do NIS: 7 – 28 de janeiro;

Final do NIS: 8 – 29 de janeiro;

Final do NIS: 9 – 30 de janeiro;

Final do NIS: 0 – 31 de janeiro.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025

Janeiro: de 20/01 a 31/01;

Fevereiro: de 17/02 a 28/02;

Março: de 18/03 a 31/03;

Abril: de 15/04 a 30/04;

Maio: de 19/05 a 30/05;

Junho: de 16/06 a 30/06;

Julho: de 18/07 a 31/07;

Agosto: de 18/08 a 29/08;

Setembro: de 17/09 a 30/09;

Outubro: de 20/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Benefícios do Bolsa Família

O programa Bolsa Família é composto por seis benefícios diferentes, destinados a atender as diversas necessidades dos beneficiários. São eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família.

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família.

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos. As transferências começam em setembro.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garantia de que ninguém receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Válido até maio de 2025.

Condições para receber o benefício

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

Frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Acompanhamento nutricional das crianças até sete anos;

Cumprimento do calendário nacional de vacinação.

Além disso, é necessário informar que a família é beneficiária do Bolsa Família ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde. Fique atento às datas e garanta que sua família cumpra todas as condições para receber o benefício.

Fonte: Uol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/13:36:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...