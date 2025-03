calização alerta para continuidade do defeso e reforça combate à pesca ilegal em Santarém

(Foto: Reprodução) – A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), intensificou as ações de fiscalização no período de defeso, garantindo a preservação das espécies em reprodução.

Entre os dias 11 e 14 de março, equipes atuaram na região do Lago Grande e nas feiras da cidade para coibir a pesca ilegal. Durante a operação, pescados foram apreendidos, embarcações vistoriadas e pescadores receberam orientação sobre a legislação ambiental.

O chefe de fiscalização da Semma, Claúdio Santarém, destacou a importância da iniciativa para a conservação dos recursos pesqueiros. “O defeso é fundamental para a manutenção dos estoques pesqueiros na região. Ele garante que o pescador, seja ele profissional ou até o amador, tenha o seu produto disponível para comercialização e consumo também”, afirmou.

O período de defeso para espécies como curimatã, pirapitinga, mapará, fura-calça, branquinha, pacu, aracu e jatuarana encerrou no último sábado (15). No entanto, a Semma reforça que as fiscalizações continuam, pois ainda estão protegidas pelo defeso as espécies tambaqui, acari e pirarucu.

“É essencial que os pescadores fiquem atentos, pois a pesca dessas espécies ainda está proibida. O período do defeso do acarí só termina dia 30 de março. Já no dia 31, termina o do tambaqui e no dia 31 de maio o do pirarucu. Então, até essas datas, a pesca, transporte, armazenamento e a comercialização dessas três espécies continuam proibidas”, ressaltou Cláudio Santarém.

A Semma alerta que a pesca de espécies em período de defeso pode resultar em penalidades, conforme a legislação ambiental vigente. Denúncias sobre pesca ilegal podem ser feitas à Secretaria por meio dos disque denúncia (93) 99209-4670.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/15:28:04

