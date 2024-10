Foto: Jornal Folha do Progresso | O calor chegou com força total em Novo Progresso nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024, quando o Termômetro do Sicredi, localizado na Avenida Brasil, bairro Jardim Planalto, registrou 40°C pela primeira vez. A temperatura escaldante transformou a rotina dos moradores, que enfrentam um dos dias mais quentes já registrados. A marca inédita destaca o impacto das mudanças climáticas em nosso cotidiano, com o calor extremo chamando a atenção para os desafios que estão por vir.

Com o calor intenso batendo recordes, é fundamental adotar medidas de proteção. Para enfrentar o clima extremo, os especialistas recomendam beber água regularmente, evitar a exposição direta ao sol nas horas mais quentes e consumir alimentos leves e ricos em água, como frutas e saladas. Lembre-se: manter-se hidratado é essencial para atravessar dias tão quentes!

"Calor Recorde! Termômetro do Sicredi em Novo Progresso Marca 40°C"; vídeo pic.twitter.com/lGCLetLnXf — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 24, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/14:24:55

