Câmara aprova projeto que proíbe descontos de associações e sindicatos em aposentadorias do INSS

Plenário da Câmara dos Deputados — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada o projeto que proíbe descontos de aposentadorias do INSS para o pagamento de mensalidades de associações e sindicatos, mesmo com autorização expressa do beneficiário.

Se a lei for aprovada no Senado, a instituição financeira que realizar desconto indevido de mensalidade terá de restituir o valor integral atualizado ao beneficiário dentro de 30 dias da notificação da irregularidade pelo INSS.

Caso não faça a devolução, o INSS assumirá o pagamento e cobrará o valor da instituição financeira.

Para a deputada Adriana Ventura, do NOVO, o projeto devolve decência e racionalidade ao país, depois do escândalo dos descontos ilegais, investigado por uma CPMI no Congresso.

O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB, criticou o fato de a proposta ter como alvo unicamente o INSS e deixar os bancos de fora da responsabilização pelo ressarcimento de descontos indevidos.

