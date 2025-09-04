Câmara aprova projeto que proíbe descontos de associações e sindicatos em aposentadorias do INSS
Plenário da Câmara dos Deputados — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Se a lei for aprovada no Senado, a instituição financeira que realizar desconto indevido de mensalidade terá de restituir o valor integral atualizado ao beneficiário dentro de 30 dias.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada o projeto que proíbe descontos de aposentadorias do INSS para o pagamento de mensalidades de associações e sindicatos, mesmo com autorização expressa do beneficiário.
Se a lei for aprovada no Senado, a instituição financeira que realizar desconto indevido de mensalidade terá de restituir o valor integral atualizado ao beneficiário dentro de 30 dias da notificação da irregularidade pelo INSS.
Caso não faça a devolução, o INSS assumirá o pagamento e cobrará o valor da instituição financeira.
Para a deputada Adriana Ventura, do NOVO, o projeto devolve decência e racionalidade ao país, depois do escândalo dos descontos ilegais, investigado por uma CPMI no Congresso.
O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB, criticou o fato de a proposta ter como alvo unicamente o INSS e deixar os bancos de fora da responsabilização pelo ressarcimento de descontos indevidos.
Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/07:39:58
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com