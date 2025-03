Câmara de Itaituba aprova CPI para investigar Processo Seletivo Simplificado

Foto: Reprodução | Requerimento gerou debates acalorados entre vereadores, resultando em votação apertada.

Foi aprovado na manhã de terça-feira, 11 de março de 2025, o requerimento 95/2025 dos vereadores João Raimundo de Barros Júnior, Evandro Luiz dos Anjos Leitão, Edvaldo Bastos Dourado Júnior, Washington Ricarlos Pereira, Emilly Freitas, Adriano de Aguiar Coutinho, Jarlisson Félix e Ramilson de Abreu Santos.

O requerimento solicita a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades no processo seletivo simplificado (PSS) realizado pelo município de Itaituba, no sudoeste do Pará, especificamente nos editais PSS 001/2025 da SEMED, SEMSA e Administração Direta da PMI.

Após a leitura do requerimento, os vereadores entraram em discussão pedindo a retirada da pauta. Em certo momento, os ânimos entre as vereadoras Antônia Borroló e Emilly Freitas se exaltaram. Contudo, a proposta foi votada e aprovada com um resultado apertado: 9 votos a favor da CPI e 8 votos contra.

Os 8 vereadores que se opuseram ao requerimento alegam que não houve transparência por parte dos parlamentares ao solicitar o referimento sem consultar todos os vereadores.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:15:25

