Câmara de Marabá realiza 1ª Virada Sociocultural com arte, gastronomia e ações sociais

(Foto: Reprodução) – Evento gratuito no dia 28 de junho reunirá 27 entidades do terceiro setor e artistas locais como Bino Souza em programação que mistura cultura e cidadania

Marabá (PA) – A Câmara Municipal de Marabá promoverá sua primeira edição da Virada Sociocultural no próximo sábado, 28 de junho, a partir das 16h, em seu estacionamento. O evento inédito na cidade pretende se tornar um marco na integração entre poder público, sociedade civil e produtores culturais, com dezenas de atrações artísticas, gastronômicas e stands de entidades sociais.

Um evento que nasce para ficar

Embora seja a primeira edição oficial da Virada Sociocultural promovida pela Câmara, a iniciativa dialoga com experiências bem-sucedidas em outras cidades brasileiras, como as tradicionais Viradas Culturais de São Paulo e Belo Horizonte. Em Marabá, o formato adaptado ganha um caráter social ainda mais forte, com a participação de 27 organizações do terceiro setor que atuam com inclusão, geração de renda e direitos humanos na região.

Cultura como vetor de transformação

A programação inclui:

Shows musicais com artistas como Bino Souza (confirmado) e outras atrações locais

Apresentações de dança e teatro de grupos marabaenses

Feira gastronômica com comidas típicas da região

Exposição de projetos sociais das 27 entidades participantes

Por que a data é importante?

A escolha pelo final de junho não é casual: o período antecede as festividades juninas e julhinas, tradicionalmente fortes na região Norte.

Serviço

Virada Sociocultural da Câmara Municipal de Marabá

📅 Data: 28/06/2024 (sexta-feira)

⏰ Horário: A partir das 16h

📍 Local: Na Câmara Municipal de Marabá

🎟️ Entrada: Gratuita

🔍 Mais informações: Site oficial da Câmara ou redes sociais

