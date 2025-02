Câmara de Santarém homenageia sargento da PM que salvou homem de afogamento no Rio Amazonas, em Óbidos

Câmara de Santarém realizada homenagem para PM por ato heroico — Foto: Divulgação

A homenagem foi proposta pelo vereador Alaércio Cardoso e aprovada pelos parlamentares.

A Câmara Municipal de Santarém concedeu, nesta segunda-feira (10), uma Moção de Aplausos ao 3° Sargento da Polícia Militar, Israel Silva de Castro, em reconhecimento ao seu ato de bravura ao salvar uma vida no Rio Amazonas. A homenagem foi proposta pelo vereador Alaércio Cardoso e aprovada pelos parlamentares.

O salvamento aconteceu durante uma fiscalização da Base Fluvial Candiru, em Óbidos. Durante uma abordagem ao ferry boat São Bartolomeu, a equipe avistou um jet-ski naufragando com duas pessoas se afogando. Um dos ocupantes, Adilson, estava sem fôlego e afundando.

O sargento Israel pulou na água para resgatá-lo. Com dificuldade, conseguiu levá-lo até a lancha, onde contou com o apoio do CB BM Joabe, que também entrou na água para ajudar, pois a vítima estava exausta e não conseguia subir a bordo.

O vereador Alaércio Cardoso destacou a importância de reconhecer o trabalho dos profissionais de segurança, que muitas vezes arriscam a própria vida para salvar outras.

“O sargento Israel e sua equipe demonstraram coragem e dedicação. Esse ato heroico mostra o compromisso das forças de segurança com a nossa comunidade”, disse.

A cerimônia aconteceu na sessão plenária da Câmara, com a presença de autoridades, colegas de farda e familiares do homenageado. O sargento Israel agradeceu o reconhecimento e reforçou seu compromisso com a segurança da população.

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/14:59:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com