VÍDEO -Câmara de segurança flagrou momento em que criminosos furtam avião em aeroporto -Novo Progresso-PA

A aeronave foi furtada no aeroporto municipal em Novo Progresso, no Estado do Pará

Leia mais>Avião é furtado dentro de hangar do aeroporto de Novo Progresso

Um avião monomotor que estava estacionado dentro do Barracão (Hangar) do aeroporto municipal em Novo Progresso, no Estado do Pará, foi furtado na madrugada desta quarta-feira (9), por homens ainda não identificados.

Vídeo mostra o momento em que criminosos furtam avião em aeroporto

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso no local, os suspeitos têm amplo conhecimento na área da aviação, porque tiveram o cuidado revisar alguns itens necessários para decolagem.

Ainda segundo as informações, o aeroporto tem vigilância noturna, mas os hangares que ficam nos fundos são particulares e os portões ficam abertos, o que pode ter facilitado na ação criminosa.

A aeronave pertence à família Vilmar Oderdenge, estava no hangar do Sr. Derci Piloto. A Polícia Civil suspeita que a aeronave tenha sido furtada para ser usada pelo narcotráfico na Bolívia.

Até fechamento desta, ninguém foi identificado e/ou preso, a família pede ajuda sobre informações que possam ajudar a recuperar a aeronave.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2023/05:25:27

Câmara de segurança flagrou momento em que criminosos furtam avião em aeroporto -Novo Progresso-PA;Leia mais>https://t.co/QoV4Ghz8Ua pic.twitter.com/9kZYTwVYlM — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 10, 2023

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...