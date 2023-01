Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará é alvo de operação do Ministério Público

Operação Negatio em Santa Bárbara do Pará visa apurar irregularidades — Foto: Divulgação

Investigações apuram existência de funcionários “fantasmas” e outras irregularidades.

O Ministério Público do Estado do Pará cumpriu mandados de busca e apreensão em Santa Bárbara do Pará , na Grande Belém, na quarta-feira (19). A Operação Negatio foi deflagrada para apurar irregularidades na Câmara Municipal da cidade.

Dentre as investigações, estão a existência de funcionários “fantasmas”, fraude em procedimento licitatório, uso irregular de recursos públicos, irregularidades quanto às despesas com manutenção do prédio da Câmara Municipal da cidade, e na aquisição de materiais de expediente.

Foram apreendidos documentos físicos e documentos eletrônicos que ainda serão analisados. A operação resultou na apreensão de três malotes de documentos físicos.

O cumprimento dos mandados decorre de um Procedimento Preparatório da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara e foi executado pelo Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI/MPPA) com o apoio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Pará (GAECO/MPPA). (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 19/01/2023/18:19:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...