Câmara Municipal e Sebrae promovem 1º Fórum “Inovador e Empreendedor”em Novo Progresso

(Foto:Divulgação) – A Câmara Municipal de Novo Progresso e o Sebrae promovem no dia 17 de Outubro de 2023, no Centro de Eventos Scremim, o 1º Fórum “Inovador e Empreendedor”. O evento é gratuito e voltado para todos os públicos.

O Fórum terá como tema a Importância do Setor Público, Privado e Sociedade Civil, Unindo Forças Pelo Desenvolvimento Sustentável do Município, ministrado pelo renomado palestrante Arnaldo Junior Farias, professor , consultor na área de Gestão de políticas públicas, e desenvolvimento local e regional.

O evento Organizado pela Câmara Municipal, através do seu presidente Dirck Roberto, com apoio do SEBRAE, ACINP , PREFEITURA e CONSORCIO TAPAJÓS.

Local: Centro de Eventos Scremim

Data:17 de outubro

Horário: 19h30min

Mais informações entre em contato através do telefone (WhatsApp) (93) 98119-9579, ou na Câmara Municipal localizada na avenida Dr. Isaias Antunes, as margens da Rodovia Cuiabá/Santarém (BR 163-KM 1084) , bairro Scremim em Novo Progresso – PA.

Fonte:Com informações Ascom/Camara MunicÍpal de NP/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2023/07:30:38

