Câmara Municipal homenageia policiais que salvaram homem de incêndio em Marabá

O 3º Sargento PM Alex Sandro Oliveira da Paixão e o Soldado PM Reinaldo Medeiros Pereira receberam uma Moção de Aplausos proposta pelo vereador Marcos Andrade (PSD), com apoio do vereador Rodrigo Lima.

Na manhã desta quinta-feira (14/8), a Câmara Municipal de Marabá reconheceu publicamente a atuação heroica de dois policiais militares que salvaram a vida de um homem durante um incêndio na Velha Marabá, na noite de sexta-feira (25/7). O 3º Sargento PM Alex Sandro Oliveira da Paixão e o Soldado PM Reinaldo Medeiros Pereira receberam uma Moção de Aplausos proposta pelo vereador Marcos Andrade (PSD), com apoio do vereador Rodrigo Lima.

Segundo Marcos Andrade, a iniciativa teve como objetivo valorizar o compromisso e a coragem demonstrados pelos militares. De acordo com a justificativa, os policiais atendiam a uma ocorrência de violência doméstica quando foram alertados por populares sobre um incêndio em uma residência próxima. Ao chegarem ao endereço, constataram que havia uma pessoa desacordada dentro do imóvel tomado pelas chamas.

Com risco à própria segurança, os policiais entraram no local e conseguiram retirar a vítima. Em seguida, utilizando meios improvisados, controlaram parte do fogo e retiraram um botijão de gás e um fogão já atingidos pelas chamas, evitando uma possível explosão e danos maiores.

Para Marcos Andrade, a ação reflete a verdadeira essência do serviço público, marcada por coragem, altruísmo e compromisso com a preservação da vida, servindo de inspiração para toda a sociedade marabaense. O ato de reconhecimento ficou registrado nos anais do Legislativo municipal.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/14:27:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...