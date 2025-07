Câmera corporal registra PM da Rota atirando e matando policial civil durante operação em SP

Foto: Reprodução | Imagens de câmera corporal registradas durante a operação da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), em 11 de julho, na favela do Fogaréu, zona sul de São Paulo, revelam detalhes que têm levantado questionamentos sobre a atuação de um policial militar. O investigador da Polícia Civil, Rafael Moura da Silva, foi baleado e morto durante a ação, em que as equipes da PM e da Polícia Civil atuavam sem troca de informações prévias.

No vídeo, o sargento Marcos Augusto Costa Mendes aparece correndo em direção a um portão preto e, com uma chave, abre o acesso para dentro da viela onde os disparos aconteceram. A defesa da família de Rafael afirma que a chave teria sido encontrada no chão, mas causa estranheza o fato de ela abrir justamente um portão situado na entrada de um ponto conhecido de tráfico.

Os advogados da família alegam que Rafael gritou que era “polícia” após os primeiros tiros, e que mesmo assim foi atingido outras duas vezes. Ele morreu após cinco dias internado no Hospital das Clínicas.

A defesa do sargento Marcos Augusto sustenta que ele agiu de acordo com os protocolos da corporação e que os tiros foram disparados antes de qualquer verbalização por parte de Rafael. A Corregedoria da PM e o Ministério Público investigam o caso. O policial está afastado das funções operacionais por determinação da Justiça.

