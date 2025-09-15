Câmera de segurança registra assassinato de mulher a facadas em Taquaralto (TO); suspeito foi preso

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera) – Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi assassinada a facadas na madrugada de 11 de setembro, em Taquaralto, região sul de Palmas.

O crime ocorreu em frente a um supermercado e foi presenciado por pessoas que passavam pelo local.

Segundo a Polícia Militar, a vítima discutia com dois homens, um deles em uma motocicleta, quando foi atacada por um deles. Após os golpes, o suspeito subiu na moto e fugiu.

Moradores chamaram a PM e o Samu, mas a vítima já estava sem sinais vitais.

O homem, de 35 anos, foi localizado pouco tempo depois, próximo ao local do crime. Ele tentou escapar da equipe, mas foi alcançado e levado para a Central de Atendimento à Mulher (CAM) 24h, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o suspeito foi encaminhado para a Unidade Prisional de Palmas, onde permanece à disposição da Justiça.

