Câmera flagra acidente de Gato Preto e Bia Miranda após carro avançar sinal vermelho

Foto: Reprodução | Imagens mostram veículo em que influenciadores estavam destruído; caso ocorreu na Avenida Faria Lima, na Zona Oeste da capital paulista.

Os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em um acidente, na manhã desta quarta-feira (20), após voltarem de uma balada em São Paulo. A dupla bateu o carro de luxo na Avenida Faria Lima, na Zona Oeste da capital paulista.

Veja vídeo do momento do acidente:

Imagens mostram o momento em que os influenciadores saem do veículo, que está destruído. No vídeo, é possível ver que um farol foi atingido e quase derrubado. Segundo registro policial, outro veículo também foi atingido na batida. Gato Preto afirmou nos stories que “perdeu R$1,5 milhão”.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada no local, uma das vítimas foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Alvorada. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).

Antes e depois do acidente

Antes do acidente, Bia Miranda e Gato Preto estavam em uma balada em São Paulo. Em vídeos publicados nas redes sociais, a influenciadora é vista bebendo. Já o influencer aparece rodeado de bebidas e fumando.

Depois que os dois se envolveram na ocorrência, Gato Preto fez duas publicações no Instagram. Em uma delas, ele mostra uma das mãos com um pequeno ferimento em decorrência da colisão. Na outra, o influenciador, dentro de um carro de aplicativo, afirma: “só quero minha casa”. Gato Preto deletou os posts minutos depois.

Gato Preto e Bia Miranda

Os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda vivem uma relação conturbada. Há alguns meses, o casal havia terminado o relacionamento e a influenciadora havia dito que foi vitima de agressão fisícia por parte do namorado.

“Está doendo muito, não só os machucados mas por dentro também. Chegou no limite, chegou no ponto final. […] E só para deixar claro, ele está machucado mas, eu só me defendi e parece que a errada sou eu. Uma coisa é estar errada de dar várias chances, sim fui uma idiota, mas quem nunca né?”, declarou.

Na ocasião, Gato Preto falou sobre as acusações da ex-namorada e destacou que está sentindo nojo de si mesmo por ter se envolvido com Bia Miranda e confiado que ela estava ao seu lado durante o relacionamento. Os dois tem uma filha, Maysha, de um mês.

Alvos de operação

Após o término, os dois se envolveram em mais uma polêmica. Neste mês, os influenciadores foram alvos de uma operação contra o “Jogo do tigrinho”.

De acordo com a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, as postagens realizadas pelos investigados contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas, que são proibidas no país.

