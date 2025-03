Câmera flagra execução de entregador durante o dia, em MT

Foto: Reprodução | Câmaras de segurança flagraram a execução do entregador Jilvan João Rodrigues, de 31 anos, na manhã desta sexta-feira (28), na rua Graciliano Ramos, no bairro Taiamã, em Sorriso (420 km de Cuiabá).

Ele trabalhava como entregador de aplicativo, mas há indícios de que Jilvan também tinha envolvimento em atividades criminosas, entre elas o tráfico de drogas.

As imagens mostram que Jilvan para no semáforo quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximam dele. O garupa desce, vai em direção a Jilvan e dispara vários tiros na cabeça dele.

Segundo o site JK Notícias, a Polícia Militar encontrou drogas escondidas na carretinha acoplada à moto de Jilvan, entre cestas básicas. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer a motivação do crime.

Fonte: JK Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/15:01:14

