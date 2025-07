Câmera flagra médica apagando dados do celular do amante minutos após ele chegar ao hospital, no MT

Foto: Reprodução | Vítima foi esfaqueada em plano supostamente arquitetado por casal.

Um vídeo do sistema de monitoramento de uma unidade hospitalar de Sorriso mostra o momento em que a médica Sabrina Iara de Mello se apropria do telefone celular de Ivan Michel Bonotto e começa a apagar o conteúdo que poderia incriminar ela ou o marido dela.

Sabrina era amante de Ivan e casada com o empresário Gabriel Tacca. Foi ele quem encomendou o assassinato de Ivan, morto a facadas em um bar da cidade.

No vídeo, Ivan aparece sendo levado em uma maca, rodeado por profissionais da saúde, enquanto Sabrina Iara está com o telefone celular em mãos.

Conforme o advogado da família de Ivan, William Puhl, Sabrina ficou com o aparelho da vítima por três dias antes de entregá-lo à família de Ivan.

“Nesse período todo, ela teve acesso ao aparelho celular e apagou diversas mensagens e fotos que demonstrassem ali a ligação entre o Ivan e ela e possivelmente com relação ao convivente dela”, explicou o advogado.

“[O vídeo] mostra até o Ivan chegando na maca e ela pegou o celular do Ivan nesse momento. A partir daí ela começou a apagar as conversas, imagens”, disse.

Conforme a Polícia Civil, apenas quatro minutos após a vítima dar entrada no hospital, Sabrina chegou à unidade de saúde se apresentando como “amiga” do paciente. Foi nesse momento que ela agiu para apagar evidências da ligação do casal com a vítima.

Diante dos fatos, o delegado responsável pelas investigações, Bruno França, representou pelos mandados de prisão e busca e apreensão contra o casal, que foram deferidos pela Justiça e cumpridos nesta terça-feira.

Veja o vídeo:

