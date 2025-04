Câmera flagra momento em que caminhão tomba, explode e causa incêndio em rodovia de SC

Foto: Reprodução | Um vídeo flagrou o exato momento em que o caminhão que pegou fogo tombou, explodiu e causou um incêndio na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis, na tarde de domingo (6). As chamas atingiram 21 carros, três carretas, além do veículo que provocou o incêndio. Cinco pessoas ficaram feridas.

Nas imagens, é possível ver o fogo se alastrando entre os carros após a explosão. O local foi liberado para o tráfego por volta das 5h desta segunda-feira (7), após mais de 15 horas de trabalho.

O tombamento ocorreu no sentido Norte da pista, na região conhecida como Morro dos Cavalos. Nas imagens, é possível ver o acidente no canto inferior do vídeo, quando o caminhão carregado de etanol vira na curva e as chamas têm início.

O motorista da carreta e esposa dele tiveram queimaduras nos braços e pernas e foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pinheira, em Palhoça. Ele teve 30% do corpo queimado e ela, 20%, conforme os bombeiros.

Outras três vitimas de queimaduras foram deslocadas pela ambulância da concessionária da rodovia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Àrvores às margens da rodovia também foram atingidas pelas chamas.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que 27 veículos se envolveram na colisão. Após a limpeza do local, nesta manhã de segunda o número correto foi atualizado. Em comunicado, o órgão afirmou que “devido a proporção do acidente e o estado em que alguns veículos se encontravam só possível confirmar após a retirada deles da pista”.

