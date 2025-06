CÂMERA FLAGRA SUSPEITOS DE ROUBAR ARMARINHO NO CENTRO DE MANAUS

(Foto : Reprodução) – O caso deve ser investigado pelas autoridades responsáveis pela segurança na região central da capital

Um armarinho localizado no Centro de Manaus foi alvo de um furto na última quinta-feira (5).

A ação criminosa, que ocorreu durante o expediente da loja, foi registrada pelas câmeras de segurança e o vídeo foi divulgado nas redes sociais da própria empresa, com o objetivo de alertar outros comerciantes da região e identificar os suspeitos.Nas imagens, é possível ver com clareza os rostos dos três suspeitos: um homem vestido de preto, uma mulher com blusa amarela e uma senhora usando roupas nas cores preta e branca.

O trio age de maneira coordenada, aproveitando-se do momento em que os funcionários estavam ocupados atendendo outros clientes.

Em comunicado oficial, a loja lamentou o ocorrido:

“É com muita tristeza que notificamos que fomos roubados.

Este vídeo serve de alerta aos outros armarinhos e a todos os nossos clientes.

Se alguém conhece ou tem qualquer informação sobre essas pessoas, por favor, entre em contato conosco.”

Funcionários da loja, bastante conhecida por fornecer materiais para artesanato, costura e papelaria, também se manifestaram sobre o impacto do crime.

“Não são todas as pessoas que agem de má fé, mas infelizmente, quem trabalha honestamente muitas vezes paga o preço por atitudes como essa”, desabafou uma colaboradora.

O estabelecimento conta agora com o apoio da população para tentar identificar os suspeitos e levar as informações à polícia.

O caso deve ser investigado pelas autoridades responsáveis pela segurança na região central da capital.

