Câmeras flagram abandono de cachorros na Zona Norte de Manaus

Um veículo modelo Gol, de cor prata e placa PHZ-6839, foi flagrado por uma câmera de segurança abandonando uma caixa com pelo menos cinco filhotes de cães em um terreno baldio na rua Secundária, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, nesse domingo, 7. A situação é caracterizada como crime, previsto na Lei 9.605/1998.

As imagens mostram o momento em que o carro para e, em seguida, uma pessoa que parece uma adolescente, de blusa vermelha e short jeans, sai da parte traseira do carro, segurando uma caixa de papelão na qual, segundo informações apuradas, estavam os animais. Atrás dela, um cachorro desce do veículo e observa a menina

Em outro momento, ela retorna sem a caixa e entra no veículo. Uma ocupante do banco do passageiro, que estava de blusa azul, chega a chamar o cachorro que ficou para o lado de fora do automóvel, mas, assim que o animal vai em direção ao terreno onde a caixa de papelão foi deixada, o grupo deixa o local. Um homem em uma motocicleta, de modelo e placas não identificados, acompanhou a ação.

Foi consultada a placa do veículo que não apresenta registros de roubo ou furto. O veículo consta como alugado por uma empresa de locação de veículos da capital amazonense. A equipe de reportagem tentou entrar em contato com a empresa mas não obteve retorno. “Em virtude do feriado não estamos prestando atendimento. Retornamos o seu contato no próximo dia útil“, informa a mensagem automática da locadora de veículos.

Crime

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelece punições para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. Desde 2020, a pena, que antes era de até um ano de detenção, passou a ser de dois a 5 anos de reclusão quando o crime envolve cães e gatos, além de multa e proibição da guarda.

Em fevereiro deste ano, a Promotoria de Justiça de Itamarati ingressou com uma ação civil pública contra o município de Manaus para obrigá-lo a implementar políticas eficazes de controle populacional de cães e gatos em situação de abandono.

O órgão afirma que a iniciativa ocorreu após diversas tentativas extrajudiciais frustradas de resolver o problema, que têm causado impactos ambientais e riscos à saúde pública.

