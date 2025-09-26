Câmeras flagram furto em açougue durante a madrugada em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Criminoso usou um lençol para cobrir o corpo e levou produtos em sacola; comerciantes cobram mais segurança e rondas policiais.

Na madrugada desta sexta-feira (26), câmeras de segurança de um açougue registraram o momento em que um homem não identificado invadiu o estabelecimento, localizado na 29ª rua, bairro Santo Antônio, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Nas imagens, o suspeito aparece sem camisa e coberto por um lençol, caminhando pelas prateleiras. Em seguida, ele pega uma sacola e começa a enchê-la com diversos produtos, deixando o local logo depois.

Os proprietários perceberam o furto ao chegarem para abrir o comércio e, ao verificarem o circuito interno, constataram o crime. Eles foram orientados a registrar um boletim de ocorrência para que os devidos procedimentos legais sejam adotados.

O caso acende um alerta, já que praticamente todos os dias há registros de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais de Itaituba. Empresários pedem mais rondas policiais para coibir esse tipo de ação.

Até o fechamento desta matéria, o valor estimado do prejuízo não havia sido divulgado.

