Câmeras flagram furto em açougue durante a madrugada em Itaituba (PA)
Foto: Reprodução | Criminoso usou um lençol para cobrir o corpo e levou produtos em sacola; comerciantes cobram mais segurança e rondas policiais.
Na madrugada desta sexta-feira (26), câmeras de segurança de um açougue registraram o momento em que um homem não identificado invadiu o estabelecimento, localizado na 29ª rua, bairro Santo Antônio, em Itaituba, no sudoeste do Pará.
Nas imagens, o suspeito aparece sem camisa e coberto por um lençol, caminhando pelas prateleiras. Em seguida, ele pega uma sacola e começa a enchê-la com diversos produtos, deixando o local logo depois.
Os proprietários perceberam o furto ao chegarem para abrir o comércio e, ao verificarem o circuito interno, constataram o crime. Eles foram orientados a registrar um boletim de ocorrência para que os devidos procedimentos legais sejam adotados.
O caso acende um alerta, já que praticamente todos os dias há registros de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais de Itaituba. Empresários pedem mais rondas policiais para coibir esse tipo de ação.
Até o fechamento desta matéria, o valor estimado do prejuízo não havia sido divulgado.
VEJA VÍDEO:
