Câmeras flagram homem se passando por motorista de aplicativo para estuprar e assediar mulheres no Pará

Homem é flagrado cometendo crimes sexuais em Paragominas, no Pará. — Foto: Reprodução / PC-PA

Casos foram em Paragominas, no sudeste do estado. Sete vítimas registraram boletins de ocorrência na delegacia contra o abusador, identificado pela polícia como Gleison Santos Barros.

Um homem se passou por motorista de aplicativo para cometer crimes sexuais contra ao menos sete mulheres em Paragominas, no sudeste do Pará. Os crimes foram entre os dias 19 de 22 de junho. Um dos casos foi registrado por câmera de segurança. Uma das vítimas foi uma adolescente.

Gleison Santos Barros foi preso no município de Açailândia na noite desta terça-feira (24), durante força-tarefa com policiais civis, militares e rodoviários federais. A prisão ocorreu após a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) receber as denúncias relacionadas aos crimes, cometidos em diferentes pontos de Paragominas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram assim que as vítimas fizeram as denúncias e as imagens ajudaram a identificar o suspeito.

Os agentes fizeram consultas em bancos de dados criminais e constataram que Gleison já possuía duas passagens por violência doméstica e familiar contra a mulher e uma por importunação sexual, “evidenciando reincidência em delitos contra o público feminino”.

Sete mulheres compareceram à delegacia para registrar boletins de ocorrência. Elas descreveram como o suspeito atua, abordando as vítimas em vias públicas, oferecendo carona ou as imobilizando e, em seguida, praticando ou tentando praticar atos de violência sexual.

Agora preso, o suspeito responderá pelos crimes de estupro, estupro qualificado na modalidade tentada e importunação sexual, todos praticados em continuidade delitiva, conforme relatos das vítimas e demais provas reunidas pela polícia.

A Polícia Civil orienta a população a ficar atenta e denunciar qualquer abordagem suspeita envolvendo motoristas de mototáxi ou motoristas de aplicativo, especialmente em locais isolados. O g1 não localizou a defesa de Gleison.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/07:00:29

