Câmeras registram momento em que homem afunda em buraco após calçada ceder na Zona Oeste de Manaus

Foto: Reprodução | O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (9).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que parte da calçada da rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, cedeu e um homem caiu no buraco que se formou. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (9) e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, gerando preocupação entre os moradores da região.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do homem.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após o ocorrido. Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que o homem já havia sido retirado do local. A área foi isolada para evitar novos acidentes.

VEJA VÍDEO:

